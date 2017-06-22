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İZMİR'DE KORKUTAN DEPREM!


İZMİR'DE KORKUTAN DEPREM!
Tarih : 22 Haziran 2017, 09:06
Puan Ver : İzmir'de Korkutan Deprem!(10/10)7


Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 05.48'de merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesi açıkları olan 5 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.  İzmir kent merkezi ve çevresinde hissedilen depremin 9,88 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.



 



kaynak:hürriyet








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