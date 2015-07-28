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İZMİR'DE KIŞLAYA ATEŞ AÇILDI!


İZMİR'DE KIŞLAYA ATEŞ AÇILDI!
Tarih : 28 Temmuz 2015, 09:38
Puan Ver : İzmir'de Kışlaya Ateş Açıldı!(9/10)8


Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Olay, bugün saat 01.00 sıralarında Ege Ordu Komutanlığı Narlıdere Kışlası önünde meydana geldi. Kışla önünden geçen bir araçtan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tabancayla 2 el ateş ederek olay yerinden hızla kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alarak kaçan zanlı yada zanlıları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.








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