

Sosyal medyada kar yağışını bol bol paylaştı.Bu arada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre, İzmir'in ilçelerin sağanak yağmur ve kar yağışının zaman zaman hafta sonuna kadar devam edeceği bildirildi.







İzmir Valiliği de bölgede soğuk havanını etkisini sürdüreceği yönünde açıklama yaptı.







Valilik açıklamada hafta sonu tekrar soğuk havanını etkisi altına girileceği uyarısında bulundu:“Halen bölgemiz soğuk havanın etkisi altında bulunmaktadır. Bölgemizin bugün (20.01.2016) öğle saatlerinden sonra Orta Akdeniz üzerinden gelecek ılık ve yağışlı havanın etkisine gireceği, kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.Yarın (21.01.2016 Perşembe); Çanakkale dışında, bölge geneli (İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir) yağışlı geçecek. Yağışların Ege kıyılarında yağmur, İç kesimlerde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde olacağı beklenmektedir.Cuma günü mevcut yağışlı hava üzerine bölgemizin Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen yeni bir soğuk havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. 22.01.2016 Cuma ve 23.01.2016 Cumartesi günü bölge geneli çok bulutlu, doğusu ( Balıkesir il geneli ve Çanakkale'nin doğusu, Manisa'nın kuzeyi, İzmir'in kuzey ve doğu (Bergama, Kınık, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ) ilçelerinin kar yağışlı olacağı beklenmektedir.Bugün ve Perşembe günü hava sıcaklıklarının kademeli olarak 4 ila 6 derece artacağı, Cuma gününden itibaren tekrar 5 ila 7 azalacağı tahmin edilmektedir.”