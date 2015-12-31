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İZMİR'DE KAR ALARMI!


İZMİR'DE KAR ALARMI!
Tarih : 31 Aralık 2015, 17:06
Puan Ver : İzmir'de Kar Alarmı!(5/10)7


İzmir Büyükşehir Belediyesi, yurt genelinde etkisini gösteren kar yağışından İzmirlilerin etkilenmemesi amacıyla kent genelinde alarma geçti. Büyükşehir Belediyesi, özellikle kentin yüksek kesimlerinde yolların kapanmaması için, yeterli sayıda personel, 4 kar küreme ve tuz serim aracı, 8 adet Greyder ve 3 adet Loder'le önlem aldı. bornova Belkahve, Bergama Kuzey Bölgesi ve Bayındır Güney Şantiye tesislerinde hazır şekilde bekleyen ekipler, özellikle köy yollarının kapanmaması ve buzlanma yaşanmaması için ihbarlara anında müdahalede bulunacak. Ekipler buzlanma yaşanması ihtimal bölgelerde de tuzlama çalışması yaparak tedbir aldı. 3 bin ton tuz stoğu bulunan Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerine de yardımcı oluyor.



Yeni bağlanan ilçelerin yüksek kesimlerindeki sert hava koşulları nedeniyle tarihinde ilk kez geçtiğimiz kış karla yoğun mücadele yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, filosuna özel donanımlı 8 karla mücadele aracı kattı. 8 yeni araç sayesinde daha az sayıda personel, daha hızlı ve etkin bir şekilde karla mücadele ediliyor. Daha önce bir iş makinesi, bir kamyon ve dört işçinin yaptığı çalışmayı, artık tek araç ve operatör daha kısa sürede yapıyor.








Etiketler: İzmir  De  Kar  Alarmı    haber

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