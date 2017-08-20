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İZMİR'DE İKİ KADINI TACİZ EDEN VE SERBEST BIRAKILAN ZANLILARDAN BİRİ TUTUKLANDI


İzmir'de İki Kadını Taciz Eden ve Serbest Bırakılan Zanlılardan Biri Tutuklandı
Tarih : 20 Ağustos 2017, 18:20
Puan Ver : İzmir'de İki Kadını Taciz Eden Ve Serbest Bırakılan Zanlılardan Biri Tutuklandı(8/10)4

İzmir Alsancak'ta iki genç kızı taciz eden ve dün serbest bırakılan iki şahıstan Onur G., savcılığın yakalama kararı ile tutuklandı.

MOBESE GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT EDİLDİLER

İzmir Alsancak'ta 10 Ağustos'ta motosikletli iki kişi tarafından taciz edildikten sonra şikayetçi olmak için başvurdukları polisler tarafından darp edilen Seray Gürer ve Derya Kılıç'ı taciz eden Onur G. de dün serbest bırakılmıştı. MOBESE görüntülerinden tespit edilen iki kişinin Onur G. ve S.Ç. oldukları öğrenildi.

ÖNCE SERBEST BIRAKILDI, ARDINDAN TUTUKLANDI

Emniyetteki ifadelerinin ardından S.Ç. serbest bırakılmış, görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu kabul eden Onur G. ise sevk edildiği mahkemede serbest bırakılmıştı. Bugün savcılığın tekrar yakalama çıkardığı iki şahıstan Onur G. tutuklandı. S.Ç.'yi arama çalışmaları ise devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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