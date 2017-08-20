İzmir Alsancak'ta, Derya Kılıç ve Seray Gürer motosikletli iki kişinin tarafından tacize uğradı. Tacize uğrayan kadınlar polisten yardım istedi, ancak yardım istediği polisler tarafından darp edildi. Olayın duyulmasının ardından, tacizci iki kişi yakalanıp gözaltına alındı. Gözaltına alınan tacizciler Savcılık tarafından serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polisler hakkında inceleme başlatılması talimatı veren İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, olayı tüm ayrıntılarıyla inceleyeceklerini, kesinlikle böyle bir davranışa izin vermeyeceklerini söylemişti. Aşkın'ın talimatıyla motosikletli iki kişinin bulunması için Ahlak Büro Amirliği ekipleri ve asayiş ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

ELLE TACİZİ KABUL ETTİ

Genç kızların tacize uğradığı cadde üzerindeki 120 işyerinden alınan 240 saatlik güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, önce motosikletin plakasız olduğunu ve markasını belirledi. Ekiplerin ulaştığı güvenlik kameralarında ise motosikletlilerden O.G.'nin, Derya Kılıç'ı eliyle taciz ettiği belirlendi.

AHLAK ŞUBEYE GETİRİLDİLER

Caddeden geçen motosikletleri araştıran ekipler cinsel saldırıyı gerçekleştiren motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan kişinin eşkali üzerinden kimlik taraması yaptı. Kimlikleri belirlenen şüphelilerin evlerine operasyon düzenlendi. Bornova'nın Altındağ semtinde yakalanan motosiklet sürücüsü 24 yaşındaki O.G. ile arkasında oturan aynı yaştaki S.Ç. gözaltına alınarak Ahlak Büro Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

SAVCILIK TARAFINDAN SERBEST BIRAKILDILAR

Burada sorguya alınan O. G., Derya Kılıç'a elle tacizde bulunduğunu itiraf etti. Arkasında bulanan arkadaşı S.Ç. de tacizi O. G.'nin yaptığını söyledi. Bunun üzerine S.Ç. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, O. G. adliyeye sevk edildi. O.G. adliyede savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

NE OLMUŞTU?

Alsancak'ta arkadaşlarıyla buluşup oturduktan sonra evlerine gitmek için yürümeye başlayan 19 yaşındaki Derya Kılıç ile 22 yaşındaki Seray Gürer'e, yanlarına yaklaşan motosikletli 2 kişi elle tacizde bulunmuştu. Duruma tepki gösteren Kılıç ve Gürer, yolda karşılaştıkları resmi üniformalı polislerden yardım istedi. Ancak bu sırada iki arkadaş polisten ummadıkları bir tepki aldı. İddiaya göre polislerden biri, "Size bu kılıkla az bile yapmışlar. Halinize bakın" ifadesini kullandı. Bu sözlere tepki gösteren Derya Kılıç, bu kez polis memurunun saldırısına uğradı. Daha önce geçirdiği trafik kazasında ayağı kırılan Kılıç'ı yere yatıran polis, tekme de atıp, vurmayı sürdürdü. Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan saldırının ardından Kılıç ve Gürer, polisten de şikayetçi oldu.

Kaynak: haberinburada