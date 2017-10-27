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İZMİR'DE İÇİNDE POLİSLERİN BULUNDUĞU ARAÇ KAZA YAPTI: 2 ŞEHİT, 3 YARALI


İzmir'de İçinde Polislerin Bulunduğu Araç Kaza Yaptı: 2 Şehit, 3 Yaralı
Tarih : 27 Ekim 2017, 10:10
Puan Ver : İzmir'de İçinde Polislerin Bulunduğu Araç Kaza Yaptı: 2 Şehit, 3 Yaralı(9/10)5

İzmir'in Bornova ilçesinde iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden içindeki 5 polisin bulunduğu otomobil beton bariyere çarptı. Kazada polis memurları 27 yaşındaki Erdem Öge ve 24 yaşındaki Tolga Hakyimez hayatını kaybetti, 3 polis ağır yaralandı.

YOLA SAVRULARAK CAN VERDİLER

Kaza, bugün sabah saat 06.30 sıralarında Kazımdirik Mahallesi Ankara Caddesi Numara 66 önünde meydana geldi. Konak yönünden Bornova istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, iddiaya göre başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Bunun üzerine 5 polis memurunun bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan polis memurları 27 yaşındaki Erdem Öge ve 24 yaşındaki Tolga Hakyimez yola savruldu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Öge ve Hakyimez'in şehit olduğu belirledi. Kazadan ağır yaralanarak kurtulan polis memurları 24 yaşındaki Enis Davarcı ve 25 yaşındaki Sinan Şentürk Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, 25 yaşındaki Hüseyin Kurnaz ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

Öte yandan, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Ankara Caddesi'ndeki ve çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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