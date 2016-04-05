

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri, bir süredir saldırı hazırlığında bulundukları saptanan teröristleri takibe aldı.







İzmir'e geldikleri öğrenilen biri kadın üç teröristin saklandığı Buca ilçesindeki evin belirlenmesiyle, sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Terör örgütü MLKP'nin (Marksist Leninist Komünist Parti) silahlı kanadı olarak bilinen FESK yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen üç kişi, gözaltına alındı. Evde, bomba yapımında kullanılan malzemeler ile ve tahrip gücü yüksek TATP olarak adlandırılan patlayıcı ele geçirildi.







BOMBA YAPMIŞLAR







Teröristlerin Kobani'de silah kullanma ve bomba yapma eğitimi eğitimi aldıkları, saldırı için geldikleri İzmir'deki hücre evinde de bu patlayıcıyı hazır hale getirdikleri ortaya çıktı. Özelikle güvenlik güçlerine yönelik saldırı hazırlığı yaptıkları açıklanan teröristlerin üzerinden de başkaları adına düzenlenmiş sahte kimlikler çıktı. Gözaltına alınan üç kişi, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.