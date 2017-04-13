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izmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

İZMİR'DE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Suriye uyruklu 38 kişi yakalandı.

Tarih : 13 Nisan 2017, 11:04
Puan Ver : İzmir'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu(8/10)5


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı geçişlerin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Alman tatil köyü mevkisinde şüpheli 3 aracı durdurdu.



Araçlardaki kontrollerde yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitme hazırlığı yapan 38 Suriyeli sığınmacı ile 10 can yeleği bulundu.



 



kaynak:sabah








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