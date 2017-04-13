İZMİR'DE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU
İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Suriye uyruklu 38 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı geçişlerin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Alman tatil köyü mevkisinde şüpheli 3 aracı durdurdu.
Araçlardaki kontrollerde yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitme hazırlığı yapan 38 Suriyeli sığınmacı ile 10 can yeleği bulundu.
kaynak:sabah
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