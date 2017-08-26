İzmir'in Konak ilçesinde iki kişinin tacizine uğrayan iki genç kızı dövdüğü iddiasıyla tutuklanan polis memuru Orhan Yarcel, avukatının tutukluluğa yaptığı itirazın ardından serbest bırakıldı.

TACİZE UĞRAYAN GENÇ KIZLARI DARP EDİNCE TUTUKLANDI

Alsancak semtinde geçtiğimiz 10 Ağustos gecesi motosikletli iki kişi tarafından taciz edilen Derya Kılıç ve Seray Güre şikayette bulundukları polis memuru tarafından dövüldüğünü iddia etmişti. Bunun üzerine hakkında soruşturma açılarak tutuklanan polis memuru Orhan Yarcel, toplumda infial uyandırma ve hafif yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Tutuklama sonrası harekete geçen Yarcel'in avukatının yaptığı itiraz sonrası Yarcel, iki gün sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: haberinburada