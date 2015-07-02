

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine takibe aldıkları bir otomobili Akçay Caddesi üzerinde trafiği keserek durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 14 kilogram patlayıcı madde ile 1 adet tabanca ele geçirildi. Araçta bulunan ve ismi açıklanmayan 1 şüpheli gözaltına alınarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.







Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, "Polisin takibiyle durdurulan araçtan 14 kilo patlayıcı ile 1 adet tabanca çıkmıştır. Araçtaki zanlı gözaltına alındı" dedi. Araç yüzünden bir süre trafiğe kapanan yol tekrar ulaşıma açıldı.