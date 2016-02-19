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izmir'de fetö/pdy operasyonunda gözaltı

İZMİR'DE FETÖ/PDY OPERASYONUNDA GÖZALTI

İzmir'de FETÖ/PDY'ye finansal destek sağlanmasına yönelik operasyonda, ABD'den dönen bir iş adamı ve şirketlerinin muhasebecisi İzmir'de havalimanında gözaltına alındı.

Tarih : 19 Şubat 2016, 09:19
Puan Ver : İzmir'de Fetö/Pdy Operasyonunda Gözaltı(5/10)6




İzmir'de FETÖ/PDY'ye finansal destek sağlanmasına yönelik operasyonda, ABD'den dönen bir iş adamı ve şirketlerinin muhasebecisi İzmir'de havalimanında gözaltına alındı.



İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finansal destek sağlanmasına yönelik operasyonda, bir iş adamı ve şirketlerinin muhasebecisi ABD dönüşünde havalimanında gözaltına alındı.



Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen FETÖ/PDY soruşturmada, daha önce örgüte finansal destek sağlanmasına ilişkin gerçekleştirilen operasyonlar ve aramalarda ele geçirilen bazı belge ve bilgilerden iş adamı E.A'nın adına ulaşan İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kişiye yönelik takip ve inceleme başlattı.



E.A'nın hesap hareketlerini incelemeye alan mali polis, ABD'ye gittiğinin belirlenen zanlıyı, Türkiye'ye dönmesi üzerine bugün İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda gözaltına aldı. E.A ile Türkiye'ye dönen şirketlerinin muhasebecisi M.K. da gözaltına alındı.



E.A'nın gözaltına alınmasının ardından Çiğli'de sahibi olduğu fabrika ve evinin de aralarında bulunduğu 7 ayrı adreste arama başlatıldı.



"Son gelişmelerle ilgili talimat almış"



FETÖ/PDY'de önemli bir konumda olduğu, ABD gezisinde örgüt lideri Fetullah Gülen ile bir araya gelerek örgüt mensuplarına iletmek üzere son gelişmeler karşısındaki talimatları aldığının değerlendirildiği bildirilen E.A'nın, örgüte yönelik son dönemde yoğunlaşan operasyonlar üzerine himmet adı altında toplanan yüklü miktarda parayı şirketleri üzerinden akladığı ve belirli aralıklarla yurt dışına götürdüğü yönündeki iddiaların da araştırıldığı kaydedildi.

 








Etiketler: İzmir  De  Fetö/Pdy  Operasyonunda  Gözaltı    haber

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