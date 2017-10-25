İZMİR'DE FETÖ OPERASYONU! ÖĞRENCİLER DERSTEYKEN ÖZEL OKUL KAPATILDI
İzmir Bornova'daki özel bir liseye, FETÖ bağlantısı tespit edildiği için polis tarafından baskın yapıldı. Dersteki öğrencileri dışarı çıkaran polis, okulun kapısına kilit vurdu.
İzmir'in Bornova İlçesi'nde, bulunan Özel Umut Temel Lisesi, 6749 sayılı kanuna göre Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılaması'yla bağlantısının belirlenmesi üzerine kapatıldı. Kapatılma işlemleri öğrenciler dersteyken yapılınca, öğrenciler dışarıya çıkartıldı.
FETÖ BAĞLANTISI TESPİT EDİLDİ
Bornova'da eğitim ve öğretim veren Özel Umut Temel Lisesi'nin 6749 sayılı kanun çerçevesinde yapılan araştırma sonucunda FETÖ'yle bağlantısı olduğu belirlendi. Alınan karar gereği Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile İzmir Defterdarlığı okula gelerek kapatma işlemini gerçekleştirildi.
DERSTEKİ ÖĞRENCİLER DIŞARI ÇIKARILDI
Kapatma işlemi sırasında polis okul çevresinde güvenlik önlemi alırken, dersteki öğrenciler dışarıya çıkartıldı. Kapatma kararını öğrenen öğrenciler durumu ailelerine bildirdi. Bunun üzerine okula gelen veliler yetkililerden bilgi almak istedi.
Çocuklarının bundan sonraki durumunu merak eden veliler kapatma işlemini endişeli gözlerle seyretti. Kapatma işlemi sırasında öğrencilere ait ve okula ait kitaplar poşetlere konularak dışarıya atıldı.
KAPATMA İŞLEMİ KHK'YA UYGUN OLARAK YAPILDI
Okulun kapatılmasının ardından öğrenciler ve aileleri okulun önünden ayrıldı. Okulun, 6749 sayılı kanunun ikinci maddesi olan 'Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenen; sayılı listede yer alan özel öğretim kurum ve kuruluşları ile özel öğrenci yurtları ve pansiyonlarının üçüncü fıkrasına uyarınca milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı belirlenen ve ekli listelerde yer almayan özel ve vakıf sağlık kurum ve kuruluşları, özel öğretim kurum ve kuruluşları ile özel öğrenci yurtları ve pansiyonları, vakıflar, dernekler, vakıf yükseköğretim kurumları, sendikalar, federasyonlar ve konfederasyonlar, ilgili bakanlıklarda bakan tarafından oluşturulacak komisyonun teklifi üzerine bakan onayı ile kapatılır" maddesine göre kapatıldığı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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