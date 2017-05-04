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izmir'de fetö bahanesiyle dolandırıcılık

İZMİR'DE FETÖ BAHANESİYLE DOLANDIRICILIK

İzmir'in Urla ilçesinde telefonla aradıkları 65 yaşındaki kişiyi, kimliğinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından kullanıldığı bahanesiyle dolandırmak isteyen 4 zanlı tutuklandı.

Tarih : 04 Mayıs 2017, 14:57
Puan Ver : İzmir'de Fetö Bahanesiyle Dolandırıcılık(10/10)11


Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki Semin E'yi telefonla arayan ve kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, kimliğinin FETÖ tarafından kullanıldığını, şüphelinin yakalanması için kendilerine para ve altın vermesi gerektiğini söyleyerek, bu gizli operasyonla ilgili kimseye bilgi vermemesini istedi.



Durumdan şüphelenen Semin E, durumu polise bildirdi.



Evin çevresinde gerekli tedbiri alan polis, Semin E'den içinde 6 cumhuriyet altını, 18 çeyrek altın, 2 beşibiryerde, 20 yarım altın, 3 inci kolye, 3 broş, 6 pırlanta ve 2 safir olan poşeti bir araçla almaya gelen K.B'yi (19) yakaladı.



Araç içerisindeki E.T. (23), Ö.K. (24) ve A.O. (25) da gözaltına alındı.



Urla Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

 



 



kaynak:sabah








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