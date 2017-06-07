Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

İZMİR'DE FETÖ AVUKATLARINA OPERASYON


İZMİR'DE FETÖ AVUKATLARINA OPERASYON
Tarih : 07 Haziran 2017, 12:19
Puan Ver : İzmir'de Fetö Avukatlarına Operasyon(8/10)7




İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmasında örgütün avukat yapılanmasına dün operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün operasyonunda gözaltına alınan avukat sayısı 22'yle çıktı. Avukatların örgüte üye kişilerin avukatlıklarını yapmalarının yanı sıra şifreli haberleşme programı ByLock'u da kullandıkları ortaya çıktı.



ByLock'u kullananlar arasında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç'ın da bulunduğu öğrenildi. Taner Kılıç'ın, 2002 yılından beri çeşitli dönemlerde Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi'nin Yönetim Kurulu'nda yer aldığı, 2014 yılından bu yana da başkanlığını yürüttüğü belirlendi. Kılıç'la birlikte gözaltında bulunan avukatların ifade işlemlerinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sürdüğü açıklandı.



 



kaynak:sabah










Etiketler: İzmir  De  Fetö  Avukatlarına  Operasyon    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER