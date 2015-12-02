

Alınan bilgiye göre, İzmir Çevre Yolu'ndan Gaziemir istikametine giden Ozan Akkaş (24) yönetimindeki 35 KJN 91 plakalı otomobile, sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 EB 6035 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.







Kazada, sürücü Ozan Akkaş ile aynı araçta bulunan Burçin Akkaş (26), Hilal Yalçın (20), Cihan Arsan (24) ve Azime Sayma (20) yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.