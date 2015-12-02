O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

İZMİR'DE FECİ KAZA: 5 YARALI VAR


İZMİR'DE FECİ KAZA: 5 YARALI VAR
Tarih : 02 Aralık 2015, 08:57
Puan Ver : İzmir'de Feci Kaza: 5 Yaralı Var(7/10)4


Alınan bilgiye göre, İzmir Çevre Yolu'ndan Gaziemir istikametine giden Ozan Akkaş (24) yönetimindeki 35 KJN 91 plakalı otomobile, sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 EB 6035 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Kazada, sürücü Ozan Akkaş ile aynı araçta bulunan Burçin Akkaş (26), Hilal Yalçın (20), Cihan Arsan (24) ve Azime Sayma (20) yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.








Etiketler: İzmir  De  Feci  Kaza  5  Yaralı  Var    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER