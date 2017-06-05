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İZMİR'DE EYLEM İÇİN KEŞİF YAPAN 2 DEAŞ'LI YAKALANDI


İZMİR'DE EYLEM İÇİN KEŞİF YAPAN 2 DEAŞ'LI YAKALANDI
Tarih : 05 Haziran 2017, 12:16
Puan Ver : İzmir'de Eylem İçin Keşif Yapan 2 Deaş'lı Yakalandı(5/10)4


İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin İzmir Şehirlerarası Otogarı'nda ortaklaşa yaptığı uygulamalar sırasında, durumlarından şüphelenilen 2 kişiye kimlik sorgulaması yapıldı.



Sorgulama sırasında yapılan aramada Afganistan uyruklu A.Z.R ve Türk vatandaşı Ö.D.'nün üzerinde örgütsel doküman ele geçirildi. Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine 2 kişinin DEAŞ üyesi oldukları, çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları ve örgütün İzmir'de yapacağı eylemler için keşif yapmak üzere geldikleri belirlendi.



 



kaynak:milliyet








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