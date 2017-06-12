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İZMİR'DE EL KAİDE 'DRONE'LARINA OPERASYON


İZMİR'DE EL KAİDE 'DRONE'LARINA OPERASYON
Tarih : 12 Haziran 2017, 14:34
Puan Ver : İzmir'de El Kaide 'drone'larına Operasyon(7/10)7


Habertürk Haber Merkezi'nden Neşet Dişkaya'nın haberine göre; İzmir İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin terör örgütü El Kaide'nin Suriye'deki mensuplarına lojistik malzeme gönderdiğini belirledi. Düzenlenen operasyonda El Kaide'ye İzmirden lojistik destek sağladığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.



Operasyonda iki zanlının evinde terör örgütüne gönderilmek istenilen drone ile lojistik malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgusunun sürdüğü bildirildi.



 



kaynak:habertürk








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