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izmir'de dehşet! başından vurulmuş halde bulundu

İZMİR'DE DEHŞET! BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

İzmir'de bir arazide başından vurularak öldürülmüş halde erkek cesedi bulundu. Kısa süre içinde cesedin 26 yaşındaki Deryan Kırmızıbel'e ait olduğu ortaya çıktı.

Tarih : 22 Nisan 2017, 11:05
Puan Ver : İzmir'de Dehşet! Başından Vurulmuş Halde Bulundu(10/10)7


Urla'da yaşayan evli ve 2 çocuk babası Deryan Kırmızıbel'den 19 Nisan'dan sonra haber alınamadı. Kırmızıbel'in telefon çağrılarına cevap vermemesi üzerine yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine arama çalışmaları başlatan polis ekipleri, Deryan Kırmızıbel'in cansız bedenini Kuşçular Mahallesi Çakallar Mevkii'nde bir arazide buldu.



Olay yerinde inceleme yapan ekipler, Kırmızıbel'in başından vurulduğunu tespit etti. Deryan Kırmızıbel'in cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.



 



kaynak:sözcü








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