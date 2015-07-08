

Olay, saat 04.00 sıralarında, Sezer Doğan Sokak'ta meydana geldi. Hastanenin karşısındaki 4 katlı binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan çıkan alevleri görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerinde bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangın, çocuk acil servisinde bulunan hasta yakınları arasında korku ve paniğe neden oldu. Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonunda söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, binada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.