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izmir'de 'bylock' operasyonu, 16 gözaltı

İZMİR'DE 'BYLOCK' OPERASYONU, 16 GÖZALTI

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yaparken, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle görevlerinden ihraç edilen ve açığa alınanların da aralarında bulunduğu 16 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Tarih : 04 Kasım 2016, 15:38
Puan Ver : İzmir'de 'bylock' Operasyonu, 16 Gözaltı(10/10)9


Şüphelilerin bir çoğunun 'Bylock' adlı şifreli mesajlaşma programını kullandığı öğrenildi. İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik bugün sabah saatlerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Hakkında gözaltı kararı verilen 30 kişiden, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yaparken, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası çıkarlan kanun hükmünde kararnamelerle görevlerinden ihraç edilen ve açığa alınanların da aralarında yer aldığı 16 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin birçoğunun 'Bylock' adlı kriptoli mesajlaşma programını kullandığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.








Etiketler: İzmir  De    Bylock    Operasyonu  16  Gözaltı    haber

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