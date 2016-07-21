

İzmir'de Terörle Mücadele şube ekipleri ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, FETÖ terör örgütünün avukatlarına yönelik çok sayıda polisin katıldığı operasyon düzenledi. Baskın düzenlenen adreslerde aramalar sürüyor.







İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında polisin düzenlediği operasyonlarda 25 adreste arama yapıldı, 11 avukat gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ ile bağlantılı olduklarından şüphelenilen avukatların ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.







Gün doğumuyla birlikte başlayan operasyonda çok sayıda ekip, belirlenen adreslerde arama yaptı. Aramalarda örgüte ait belge ve dokümanların ele geçirildiği belirtildi.







Operasyonda 11 avukat gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan 14 avukatın ise arandığı öğrenildi.