İZMİR'DE BOŞ ARAZİDE PATLAMA
İzmir'in Buca ilçesinde boş araziye atılan iki el yapımı patlayıcıdan (EYP) biri infilak etti.
Alınan bilgiye göre, Çamlıkule Mahallesi 220/48 Sokak'ta patlama sesi duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubeleri ekipleri, çevrede araştırma başlattı. Boş arazideki patlamanın bir EYP'nin infilak etmesinden kaynaklandığını belirleyen ekipler, patlamamış bir EYP de buldu. Bu EYP, imha edilmek üzere güvenli bir bölgeye götürüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ile bomba imha ekipleri de cam şişelere yerleştirilen iki EYP'nin atıldığı bölge ile çevresinde inceleme yaptı.
kaynak:sabah
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