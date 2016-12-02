

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, adliyeye bağlı İcra Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin bulduğu iş hanında bomba ihbarı yapılması üzerine bölgede bulunan bankalar, iş yerleri ve evler boşaltıldı. Korku dolu anların yaşandığı anlarda, polislerde eller tetikte yoğun güvenlik önlemleri aldı.







Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka Adliyesine bağlı İcra Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin bulunduğu Kemalpaşa Vakıf İş Hanında bomba ihbarı yapıldı. İş hanındaki ihbar üzerine bölgeye hemen bomba imha uzmanı polisler başta olmak üzere çok sayıda diğer birimlerden polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, şüpheyle iş hanına yakın bankaları, evleri ve iş yerlerini olmak üzere 20 bina boşaltarak çarşı trafiğe kapattı.







kaynak:milliyet