

Edinilen bilgiye göre, Aliağa-Cumaovası seferini yapan ve şehir içinde ulaşımı sağlayan İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) treninde, bir yolcu tarafından bomba ihbarı yapıldı. Tren içerisindeki şüpheli paketi gören yolcu, hemen durumu Jandarmaya bildirdi. Yetkililerle temasa geçen jandarma, hemen bölgeye intikal ederek İzmir'e seyir halinde olan İZBAN trenini Pancar Mahallesi'ndeki durakta durdurdu.







kaynak:milliyet