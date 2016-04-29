

Olay, Urla İlçesi Menteş Mevkii'ndeki askeri birlikte bugün meydana geldi. İddiaya göre birlikte vatani görevini yapan Celal Mungan, bir askeri aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.



Birlikteki sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Mungan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Mungan'ın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.