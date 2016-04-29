İZMİR'DE BİRLİĞİNDE ASKERİ ARAÇ ÇARPAN ER YAŞAMINI YİTİRDİ
Olay, Urla İlçesi Menteş Mevkii'ndeki askeri birlikte bugün meydana geldi. İddiaya göre birlikte vatani görevini yapan Celal Mungan, bir askeri aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.
Birlikteki sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Mungan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Mungan'ın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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