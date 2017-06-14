İZMİR'DE BİN 100 POLİSLE BÜYÜK OPERASYON
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında uyuşturucu satıcılarına yönelik büyük operasyon başlatıldı.
Yaklaşık bin 100 polisin katıldığı ve tüm ilçeleri kapsayan operasyonda şu ana kadar 60 kişi gözaltına alındı. Opersayonun kesinleşmiş hapis cezası olan 297 kişi hakıknda gözaltı kararı olduğu bildiriliyor.
kaynak:milliyet
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