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İZMİR'DE BİN 100 POLİSLE BÜYÜK OPERASYON


İZMİR'DE BİN 100 POLİSLE BÜYÜK OPERASYON
Tarih : 14 Haziran 2017, 14:01
Puan Ver : İzmir'de Bin 100 Polisle Büyük Operasyon(10/10)9


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü  Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin  önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında uyuşturucu satıcılarına yönelik  büyük operasyon başlatıldı.



Yaklaşık bin 100 polisin katıldığı ve tüm ilçeleri kapsayan operasyonda şu ana kadar 60 kişi gözaltına alındı. Opersayonun kesinleşmiş hapis cezası olan 297 kişi hakıknda gözaltı kararı olduğu bildiriliyor.



 



kaynak:milliyet








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