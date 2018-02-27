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İzmir'de Belediye İşçisi Görev Yeri Değiştirilince İntihara Kalkıştı

İZMİR'DE BELEDİYE İŞÇİSİ GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLİNCE İNTİHARA KALKIŞTI

İzmir'de belediyede görevli kadrolu işçi, evrak işlerini takip edecek bir pozisyona alınınca, belediye binasının çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Tarih : 27 Şubat 2018, 20:00
Puan Ver : İzmir'de Belediye İşçisi Görev Yeri Değiştirilince İntihara Kalkıştı(8/10)4

İzmir'de Kemalpaşa Belediyesi'nin Destek Hizmetleri biriminde görevli kadrolu işçi S.D., iddiaya göre, Temizlik Hizmetleri Müdürü'nün evrak işlerini takip edecek bir pozisyona alınınca, belediye binasının çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

BELEDİYE BİNASININ ÇATISINA ÇIKTI

Kemalpaşa Belediyesi'nin Destek Hizmetleri biriminde görevli kadrolu işçi S.D Temizlik Hizmetleri Müdürü'nün evrak işlerini takip edecek bir pozisyonda görevlendirildi. S.D bunun üzerine bugün saat 16.00'da tek katlı olan belediye binasının çatısına çıktı.

YOLDAN GEÇENLERE DERDİNİ ANLATTI

Takım elbisesiyle çatıda oturan ve ayaklarını boşluğa sarkılan S.D., çevrede toplananlara bağırarak durumunu anlattı. Kimi işi gücü bırakıp işçiyi dinledi, yürüyerek alandan uzaklaştı. Bir polis memuru arkadan yaklaşarak S.D'nin dalgın olduğu bir an onu kurtardı.

"İŞÇİNİN PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR"

Kemalpaşa Belediye Başkanı AK Partili Arif Uğurlu, yaptığı yazılı açıklamada S.D.'nin ihtiyaç olduğu için temizlik biriminde görevlendirildiğini belirterek, "İşçi bir arkadaşımız. Psikolojik sorunları var. Bir önceki belediye başkanı döneminde de intihar girişimi olmuş. Her başkan döneminde yapıyor. Allah ailesine sabır versin. Yerini en ufak bir biçimde değiştirdiğin zaman intihar girişiminde bulunuyor. Kendisini böyle kabullendirmiş. İnşallah bir an önce sağlığına kavuşur. Bir anlık psikolojisini cezalandıracak halimiz yok. Olur böyle şeyler. Kararımız net. Geri adım atmayız. İhtiyaç olur, alırız. Şu anda orada ihtiyaç vardı, oraya aldık" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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