

YAĞIŞ İZMİR'İ VURDU



Yağmur İzmir'i vurdu.... İzmir merkezi, Torbalı, Kemalpaşa ilçelerinde öğleden sonra gökgürültülü sağanak başladı. Karşıyaka, Alsancak, Konak gibi bölgelerdeki dolu yağışı da günlük yaşamı ve trafiği olumsuz etkiledi.



GÖREVLİLERİN MAĞAZAYA KAÇMASI PANİĞE NEDEN OLDU



Kentte öğleden sonra etkili olan sağanak sırasında, Çiğli'deki bir alışveriş merkezinin arkasındaki depo bölümünün çatısı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Çökme sonrası görevlilerin depo bölümünden mağazaya kaçması, bağrışmalara ve paniğe neden oldu.



İKİ KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI



Alışveriş merkezi boşaltılırken, çöken çatıdan düşen saç parçalarından yaralandığı belirlenen 2 kişi ambulansla Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.