O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

İZMİR'DE AVM DEPOSUNUN ÇATISI ÇÖKTÜ: 2 YARALI


İZMİR'DE AVM DEPOSUNUN ÇATISI ÇÖKTÜ: 2 YARALI
Tarih : 28 Haziran 2015, 12:12
Puan Ver : İzmir'de Avm Deposunun Çatısı Çöktü: 2 Yaralı(7/10)5


YAĞIŞ İZMİR'İ VURDU



Yağmur İzmir'i vurdu.... İzmir merkezi, Torbalı, Kemalpaşa ilçelerinde öğleden sonra gökgürültülü sağanak başladı. Karşıyaka, Alsancak, Konak gibi bölgelerdeki dolu yağışı da günlük yaşamı ve trafiği olumsuz etkiledi.



GÖREVLİLERİN MAĞAZAYA KAÇMASI PANİĞE NEDEN OLDU



Kentte öğleden sonra etkili olan sağanak sırasında, Çiğli'deki bir alışveriş merkezinin arkasındaki depo bölümünün çatısı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Çökme sonrası görevlilerin depo bölümünden mağazaya kaçması, bağrışmalara ve paniğe neden oldu.



İKİ KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI



Alışveriş merkezi boşaltılırken, çöken çatıdan düşen saç parçalarından yaralandığı belirlenen 2 kişi ambulansla Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.








Etiketler: İzmir  De  Avm  Deposunun  Çatısı  Çöktü  2  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER