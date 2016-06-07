

Hastanede tedavi altına alınan askerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.







Olay, bugün saat 13.30 sıralarında, Vişneli Mahallesi kırsalında meydana geldi. Kemalpaşa'da bir süre önce jandarma karakoluna roketli saldırı ardından askeri araca ateş açılması olayları sonrası güvenlik güçleri bölücü terör örgütü PKK'nın Ege Bölge yapılanmasını bitirmek için operasyonlar başlattı. Bu kapsamda yürütülen operasyonlarda Vişneli Mahallesi kırsalında 5 sığınak bulundu. Arama çalışmaları sürerken, tuzaklanan el bombasının patlaması sonucu bir uzman çavuş yaralandı.







Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan askerin ameliyata alındığı belirtildi. Yaralı askerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının sürdüğü belirtildi.