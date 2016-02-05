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İZMİR'DE ART ARDA 3 PATLAMA MEYDANA GELDİ


İZMİR'DE ART ARDA 3 PATLAMA MEYDANA GELDİ
Tarih : 05 Şubat 2016, 08:58
Puan Ver : İzmir'de Art Arda 3 Patlama Meydana Geldi(10/10)9


Patlamalar gece saat 00.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu bahçesinde el yapımı olduğu öğrenilen 3 bomba patladı. Patlama sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi intikal etti. Yapılan incelemeler sonra 4 el yapımı patlayıcıdan 3'ünün patladığı belirlendi.



Patlamalarda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken okul binasında maddi hasar meydana geldi. El yapımı patlayıcıların patlaması sonrası olay yerinden uzaklaşmaya çalışan iki şüpheli asayiş ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.



Patlama üzerine sokağa dökülen vatandaşlardan Bülent Bostancı, "Ne olduğunu anlayamadık. Önce doğal gaz patlaması sandık ama ikinci patlamadan sonra doğal gaz patlaması olmadığını anladık çok şiddetliydi" dedi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.








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