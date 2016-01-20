İZMİR'DE, 'ANKARA PROTESTOSU' OPERASYONU: 7 GÖZALTI
Ankara'da geçen yıl 10 Ekim'deki terör saldırılarını İzmir'de protesto ederken suç işledikleri belirtilen kişilere yönelik olarak bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Bu gösteriler sırasında bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları ve polise taşlı saldırılarda bulundukları gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların ayrıca, Karabağlar Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi'nde polise taş, molotofkokteyli attıkları, çöp konteynerleriyle yolu kapattıkları da belirtildi. Karabağlar, Konak, Bornova, Bayraklı ve Menemen ilçelerinde gözaltına alınan kişilerin evlerindeki aramalarda da, örgütsel doküman ve terör örgütünün propagandasını içeren malzemeler bulunduğu öğrenildi.
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