O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

İZMİR'DE, 'ANKARA PROTESTOSU' OPERASYONU: 7 GÖZALTI


İZMİR'DE, 'ANKARA PROTESTOSU' OPERASYONU: 7 GÖZALTI
Tarih : 20 Ocak 2016, 10:40
Puan Ver : İzmir'de, 'ankara Protestosu' Operasyonu: 7 Gözaltı(9/10)11


Ankara'da geçen yıl 10 Ekim'deki terör saldırılarını İzmir'de protesto ederken suç işledikleri belirtilen kişilere yönelik olarak bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Bu gösteriler sırasında bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları ve polise taşlı saldırılarda bulundukları gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alındı.



Zanlıların ayrıca, Karabağlar Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi'nde polise taş, molotofkokteyli attıkları, çöp konteynerleriyle yolu kapattıkları da belirtildi. Karabağlar, Konak, Bornova, Bayraklı ve Menemen ilçelerinde gözaltına alınan kişilerin evlerindeki aramalarda da, örgütsel doküman ve terör örgütünün propagandasını içeren malzemeler bulunduğu öğrenildi.








Etiketler: İzmir  De    Ankara  Protestosu    Operasyonu  7  Gözaltı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER