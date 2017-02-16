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İZMİR'DE ADLİYE SALDIRISINDA KEŞİF YAPTIĞI BELİRLENEN KADIN ARANIYOR


İZMİR'DE ADLİYE SALDIRISINDA KEŞİF YAPTIĞI BELİRLENEN KADIN ARANIYOR
Tarih : 16 Şubat 2017, 16:46
Puan Ver : İzmir'de Adliye Saldırısında Keşif Yaptığı Belirlenen Kadın Aranıyor(6/10)8


İZMİR Bayraklı Adliyesi'ne yönelik PKK'lı teröristlerin saldırısıyla ilgili önemli bir detay da görüntülerde ortaya çıktı. Buna göre öldürülen teröristlerle bağlantılı olan kadın örgüt üyesinin, günler öncesinde adliye çevresinde keşif yaptığı tespit edildi. Polisin bu kadını bulmak için araştırmalarının sürdüğü açıklandı.



Geçen 5 Ocak'ta İzmir Adliyesi önüne bomba yüklü araçla gelen teröristler, C Kapısı ile hakim ve savcı araçlarına ayrılan otoparka girmek istedi. Burada görevli trafik polisi Fethi Sekin'in izin vermemesi üzerine araçtan inip koşarak uzaklaşan teröristlerden biri, elindeki düzenekle araçtaki bombayı infilak ettirdi. Bu sırada polis memuru Fethi Sekin, teröristlerle kurşunu bitine kadar çatıştı. Sekin, teröristlerden birini öldürdü, kendisi de şehit oldu. Diğer terörist de olay yerinde öldürüldü. Çatışma sırasında İzmir Adliyesi'nde görevli mübaşir Musa Can da vurularak yaşamını yitirdi. İki şehit binlerce kişinin katıldığı cenaze törenleriyle son yolculuklarına uğurlandı.



 



kaynak:sabah








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