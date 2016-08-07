

İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ ile bağlantılı olduğu şüphesiyle 18 Temmuz'da görevden uzaklaştırılan, ardından yakalama kararıyla gözaltına alınan 184 emniyet personelinden 50'si, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aralarında 4. sınıf emniyet müdürleri Aydın Türk, Davut Hancıoğlu, Mehmet Çalışkan ve emniyet amiri İbrahim Can'ın da bulunduğu 50 polis, savcılık sevk evrakı üzerinden tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi.