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İZMİR'DE 50 POLİS TUTUKLANDI !


İZMİR'DE 50 POLİS TUTUKLANDI !
Tarih : 07 Ağustos 2016, 09:31
Puan Ver : İzmir'de 50 Polis Tutuklandı !(0/10)


 İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato'nun yürüttüğü soruşturma  kapsamında, FETÖ ile bağlantılı olduğu şüphesiyle 18 Temmuz'da görevden  uzaklaştırılan, ardından yakalama kararıyla gözaltına alınan 184 emniyet  personelinden 50'si, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aralarında 4. sınıf emniyet müdürleri Aydın Türk, Davut Hancıoğlu,  Mehmet Çalışkan ve emniyet amiri İbrahim Can'ın da bulunduğu 50 polis, savcılık  sevk evrakı üzerinden tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi. 








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