İZMİR'DE 50 POLİS TUTUKLANDI !
İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ ile bağlantılı olduğu şüphesiyle 18 Temmuz'da görevden uzaklaştırılan, ardından yakalama kararıyla gözaltına alınan 184 emniyet personelinden 50'si, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aralarında 4. sınıf emniyet müdürleri Aydın Türk, Davut Hancıoğlu, Mehmet Çalışkan ve emniyet amiri İbrahim Can'ın da bulunduğu 50 polis, savcılık sevk evrakı üzerinden tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar