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IZMİR'DE 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM


IZMİR'DE 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Tarih : 17 Haziran 2017, 09:25
Puan Ver : Izmir'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem(9/10)11


İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 3.7 ve 3.9'luk iki depremin ardından, Karaburun ilçesi açıklarında da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi Karaburun açıklarında saat 16.25'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 15 kilometrelik derinliğindeki sarsıntı, bölgeye en yakın yerleşim yeri olan Karaburun ve çevresinden de hissedildi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.



 



 



 



kaynak:haberler








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