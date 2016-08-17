İZMİR'DE 40 EMNİYET MENSUBU SERBEST BIRAKILDI
İzmir'de 40 emniyet mensubu serbest bırakıldı
İZMİR'de 15 Temmuz darbe girişimi ardından başlatılan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 40 emniyet mensubu, adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.
FETÖ/PDY'ye üye oldukları şüphesiyle 18 Temmuz'da görevden uzaklaştırılan ve ardından gözaltına alınan 184 emniyet personelinden 40'ı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçuyla nöbetçi mahkemeye çıkan şüphelilerden 40'ı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzmir'de daha önce emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 100 emniyet mensubundan 97'si tutuklanmıştı.
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