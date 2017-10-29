İzmir'in Bayraklı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında ayakta alkışlanacak görüntüler vardı.

4 BİN KİŞİ ZEYBEK OYNADI

Bayraklı Belediyesi tarafından Smyrna Meydanı'nda düzenlenen organizasyonda 4 bin kişi, saat 19:23 itibarıyla aynı anda zeybek oynadı. Yaklaşık 10 dakika süren gösterinin ardından, koreografi ile Mustafa Kemal Atatürk'ün renkli kalpaklı portresi oluşturuldu.

GÖKYÜZÜNDEN KAYDEDİLDİ

Gökyüzünden insansız hava aracı "drone" ile kaydedilen görüntüler, alana kurulan ekrana yansıtıldı. Meydanı dolduran binlerce İzmirli gösteriyi ilgiyle izledi. Vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği etkinliğin ardından, havai fişek gösterisi yapıldı.

DÜNYADA BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİNİZ

Meydana kurulan dev ekranda 3 boyutlu video mapping gösterisinin de gerçekleştirildiği etkinlik, sanatçı Haluk Levent'in konseriyle devam etti. Etkinlikten sonra bir konuşma yapan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ da şunları söyledi:

"Dünyada bir ilki gerçekleştirdiniz. Sizi kutluyorum. Geçen sene de bir ilki gerçekleştirdik, bu sene de aynı şeyi yaptınız. Bugün burada Sevgili Atatürk'ün renkli kalpaklı resmini 4 bin insanımız gövdesini koyarak yaptı. Aslında bu toprağa bu gövdeler konurken sadece vücudunuzu değil, kalbimizdeki Atatürk sevgisini, Cumhuriyet sevgisini, vatanımızı, bayrağımızı koydunuz."

Kaynak: haberinburada