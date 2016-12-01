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İZMİR'DE 3 DERNEKTE FETÖ OPERASYONU; 53 GÖZALTI


İZMİR'DE 3 DERNEKTE FETÖ OPERASYONU; 53 GÖZALTI
Tarih : 01 Aralık 2016, 10:35
Puan Ver : İzmir'de 3 Dernekte Fetö Operasyonu; 53 Gözaltı(9/10)11


İZMİR'de sürdürülen FETÖ/PDY soruşturmasında örgütün Bornova yapılanmasında yer alan üç derneğe yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 52 kişi gözaltına alındı. Arama yapılan bu derneklerde örgüte maddi destek sağlandığı, eleman kazandırıldığı öğrenildi.



İzmir Cumhuruyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında, İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü örgüt içerisinde 'Bornova eyaleti' olarak tanımlanan bölgedeki üç derneğe yönelik operasyon yaptı. Aralarında dernek yöneticilerinin de bulunduğu 52 kişi gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde 35 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü açıklandı. Polisin operasyon düzenlediği derneklerden Çalışkan Girişimci İşadamları Derneği'nin, 17- 25 Aralık sürecinden sonra Bank Asya'nın kapanmaması için yüklü miktarda mevduat desteği sağladıkları tespit edildi. Diğer derneklerden Mersinli Yardımlaşma Derneği ve Helezon Spor Dernekleri'nden de örgüte eleman kazandırıldığı, maddi destek toplandığı ve yine örgütün toplantılarını bu dernek çatıları altında gerçekleştirdikleri saptandı. Ayrıca gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının da örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock'ı kullandıkları belirtildi. Şüpheliler Mali Suçlarla Mücalede Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



 



kaynak:haberler








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