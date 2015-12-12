

Konak ilçesinde, Kaçakçılık, Asayiş ve Maliye ekiplerinin katılımıyla toplam 100 personelle 1'inci Kordon'da bulunan mekanlar denetlendi. Denetimlerde 1 adet 70 CC absolut şişesi içerisinde sahte viski, 1 adet 30 litrelik damacana içerisinde sahte olduğu değerlendirilen vokta, 1 adet 5 litrelik damacana içerisinde sahte olduğu değerlendirilen viski ve toplamda 264 sahte rakı ele geçirildi. Ayrıca yapılan denetimlerde bazı mekanlara da kapalı ortamda sigara içmekten ceza verilirken, bir mekana da canlı müzik ruhsatı olmadığı halde canlı müzik çalmaktan ceza kesildi.