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izmir'de 264 sahte rakı ele geçirildi

İZMİR'DE 264 SAHTE RAKI ELE GEÇİRİLDİ

İzmir'de sahte içki yüzünden son günlerde meydana gelen ölümler ve zehirlenmelere karşı denetimlerini sıklaştıran Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube ekipleri 1'inci Kordon'da yaptıkları denetimlerde 264 sahte rakı ele geçirdi

Tarih : 12 Aralık 2015, 09:44
Puan Ver : İzmir'de 264 Sahte Rakı Ele Geçirildi(6/10)6


Konak ilçesinde, Kaçakçılık, Asayiş ve Maliye ekiplerinin katılımıyla toplam 100 personelle 1'inci Kordon'da bulunan mekanlar denetlendi. Denetimlerde 1 adet 70 CC absolut şişesi içerisinde sahte viski, 1 adet 30 litrelik damacana içerisinde sahte olduğu değerlendirilen vokta, 1 adet 5 litrelik damacana içerisinde sahte olduğu değerlendirilen viski ve toplamda 264 sahte rakı ele geçirildi. Ayrıca yapılan denetimlerde bazı mekanlara da kapalı ortamda sigara içmekten ceza verilirken, bir mekana da canlı müzik ruhsatı olmadığı halde canlı müzik çalmaktan ceza kesildi.








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