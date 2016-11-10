İZMİR'DE 14 İNFAZ KORUMA MEMURU FETÖ'DEN TUTUKLANDI
İZMİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 16 infaz koruma memurundan 14'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla geçen 24 Ekim'de, İzmir merkezli olarak Çorum ve Rize'de gerçekleştirdiği operasyonda, 16 infaz koruma memuru gözaltına aldı.
İnfaz koruma memurlarının, örgüt üyeliğinin yanı sıra FETÖ/PDY üyelerinin kendi aralarında şifreli haberleşmelerini sağlayan ByLock programanı kullandıkları belirlendi. Emniyettte işlemleri tamamlanan ve sağlık kontrolünden geçirilen infaz koruma memurları, olayı soruşturan cumhuriyet savcısına ifade verdi. İfadenin ardından 16 kişi tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimilğine sevk edildi. Şühelilerden 14'ü, 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla tutuklandı, diğer 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
kaynak:sabah
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