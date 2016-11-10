Yılbaşı Sonrası Sağlıklı Beslenin
Eski Futbolcular İçin Fetö İddianamesi Kabul Edildi
Fb Taraftarı Trabzonspor Deplasmanına Alınmayacak
İrem Derici'nin Zayıf Hali Takipçilerini Korkuttu
Hakkari'deki Onlarca Köpek Ölüsü Dehşete Düşürdü
İskenderun'da Fırtına Hayatı Felç Etti
Yurt Dışından Getirilen Cep Telefonuna Yeni Ücret
Kaçırılan 118 Yolculu Libya Uçağı İçin Operasyon Hazırlığı Yapılıyor
Rusya'nın İthalat Yasağı Haftaya Kalkıyor
Deaş Operasyonunda Gözaltında Olan 43 Kişi...
Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme
Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı

izmir'de 14 infaz koruma memuru fetö'den tutuklandı

İZMİR'DE 14 İNFAZ KORUMA MEMURU FETÖ'DEN TUTUKLANDI

İZMİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 16 infaz koruma memurundan 14'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tarih : 10 Kasım 2016, 14:45
Puan Ver : İzmir'de 14 İnfaz Koruma Memuru Fetö'den Tutuklandı(9/10)11


İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla geçen 24 Ekim'de, İzmir merkezli olarak Çorum ve Rize'de gerçekleştirdiği operasyonda, 16 infaz koruma memuru gözaltına aldı.



İnfaz koruma memurlarının, örgüt üyeliğinin yanı sıra FETÖ/PDY üyelerinin kendi aralarında şifreli haberleşmelerini sağlayan ByLock programanı kullandıkları belirlendi. Emniyettte işlemleri tamamlanan ve sağlık kontrolünden geçirilen infaz koruma memurları, olayı soruşturan cumhuriyet savcısına ifade verdi. İfadenin ardından 16 kişi tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimilğine sevk edildi. Şühelilerden 14'ü, 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla tutuklandı, diğer 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: İzmir  De  14  İnfaz  Koruma  Memuru  Fetö  Den  Tutuklandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER