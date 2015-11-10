Atatürk'ün ölümünün 77.yıl dönümü olan bu 10 Kasım'da kanlı bir bombalı eylem planladıkları belirtilen 3 PKK'lı hain, 17.5 kilo C4 plastik patlayıcı ve 10 el bombası ile birlikte yakalandı.



İzmir İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube'sinin geçen Temmuz ayından beri sürdürdüğü çalışmalarla takip altında tutulan 3 PKK'lı terörist, daha önceden ormanlık alana sakladıkları bombaları almaya gittikleri sırada yakalandı.Seçim öncesi eylem yapmayı planlayan ancak alınan güvenlik tedbirleri sonunda bunu gerçekleştiremeyen PKK'lıların, Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım etkinlikleri sırasında kanlı bir eylem planladıkları bildirildi. Gözatlına alınan Axin kod adlı İbrahim Ateş'in Diyarbakır'dan defalarca İzmir'e gelerek lojistlik hazırlıklar yaptığı, Kadıfekale'de telefonculuk yapan Mervan Aksoy ve Barış İldem'in ise İzmir'e getirilen patlayıcıları ormanlık alanda sakladıkları kaydedildi.







Yetkililer, 3 PKK'lı militanın sorgulanmalarının sürdüğünü belirtti.