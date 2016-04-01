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izmir ve istanbul'da ışid operasyonu

İZMİR VE İSTANBUL'DA IŞİD OPERASYONU

İstihbarat ve Terörle Mücadale Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD'e yönelik sürdürülen çalışmalar sonrası, İzmir Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosundan Sorumlu Başsavcı Vekili Okan Bato'nun talimatıyla İzmir ve İstanbul'da belirlenen 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Tarih : 01 Nisan 2016, 09:14
Puan Ver : İzmir Ve İstanbul'da Işid Operasyonu(7/10)6


İstihbarat ve Terörle Mücadale Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD'e yönelik sürdürülen çalışmalar sonrası, İzmir Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosundan Sorumlu Başsavcı Vekili Okan Bato'nun talimatıyla İzmir ve İstanbul'da belirlenen 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda 2'si İstanbul'da15 kişi gözaltına alınırken 4 av tüfeği, terör örgütüne ait dokümanlar ele geçirildi.



Gözaltına alınan kişilerin IŞİD terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri, Suriye'ye geçerek terör örgütü adına çatışmalara katıldıkları, çatışma bölgelerine eleman gönderdikleri, 2015'de Adana ve Mersin'de HDP'ye yönelik bombalı eylem yapan ve canlı bomba olma ihtimaline karşı aranan Savaş Yıldız'ı eğiterek çatışma bölgesine gönderdikleri öne sürüldü. Gözaltına alınanlar, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.








Etiketler: İzmir  Ve  İstanbul  Da  Işid  Operasyonu    haber

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