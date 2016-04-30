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izmir ve aydın'da terör operasyonu

İZMİR VE AYDIN'DA TERÖR OPERASYONU

İzmir ve Aydın'da düzenlenen terör operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 30 Nisan 2016, 09:29
Puan Ver : İzmir Ve Aydın'da Terör Operasyonu(8/10)5


Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bergama, Bayraklı, Buca ve Konak ilçeleri ile Aydın'da 6 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.

Çevik kuvvet ve ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle Bergama, Buca ve Bayraklı'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Konak'taki 2 dernekte de arama yapıldı. Aramalarda, çok sayıda yasaklanmış pankart, örgütsel doküman ve dijital malzemeye el konuldu.








Etiketler: İzmir  Ve  Aydın  Da  Terör  Operasyonu    haber

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