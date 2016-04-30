

Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bergama, Bayraklı, Buca ve Konak ilçeleri ile Aydın'da 6 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.



Çevik kuvvet ve ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle Bergama, Buca ve Bayraklı'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.



Konak'taki 2 dernekte de arama yapıldı. Aramalarda, çok sayıda yasaklanmış pankart, örgütsel doküman ve dijital malzemeye el konuldu.