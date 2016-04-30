İZMİR VE AYDIN'DA TERÖR OPERASYONU
İzmir ve Aydın'da düzenlenen terör operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bergama, Bayraklı, Buca ve Konak ilçeleri ile Aydın'da 6 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.
Çevik kuvvet ve ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle Bergama, Buca ve Bayraklı'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Konak'taki 2 dernekte de arama yapıldı. Aramalarda, çok sayıda yasaklanmış pankart, örgütsel doküman ve dijital malzemeye el konuldu.
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