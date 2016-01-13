İZMİR VE ANTALYA'DA IŞİD OPERASYONLARI
Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da yaşanan canlı bomba saldırısının ardından operasyon için harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin adından Özel Harekat polislerinin de desteğiyle, Döşemealtı İlçesi'nde birçok adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda Rus vatandaşı olduğu belirtilen K.B., R.K. ve A.S. gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda IŞİD'e ait materyaller ile CD'ler ele geçirildi. Şüphelilerin IŞİD adına faaliyet yürüttüğü ve örgütle sürekli bağlantı halinde oldukları belirtildi.
Bir süre önce Antalya'ya geldikleri belirtilen 3 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
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