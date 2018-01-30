İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Türkiye'nin ekonomide 2017 yılını tahmin edilenden daha iyi bir şekilde tamamladığını belirterek, "Bütün olumsuz şartlara rağmen ekonomimizi yüzde 7 civarında büyüten, proaktif adımları a

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Türkiye'nin ekonomide 2017 yılını tahmin edilenden daha iyi bir şekilde tamamladığını belirterek, "Bütün olumsuz şartlara rağmen ekonomimizi yüzde 7 civarında büyüten, proaktif adımları atma cesaret ve kararlılığını gösteren hükümetimize teşekkür ediyoruz." dedi.

İTB'nin 2018 yılındaki ilk meclis toplantısında konuşan Kestelli, 2017 yılında borsalarında yapılan işlem hacminin bir önceki yıla göre yüzde 38 artarak 13 milyar 200 milyon liraya yükseldiğini, ürün bazında en çok palm yağı, pamuk, soya fasulyesi, süt ve zeytinyağının işlem gördüğünü söyledi.

Borsa olarak tarım sektörünün sorunlarını iyi bildiklerini, tarımla uğraşan nüfusun yaş ortalamasının 52'ye yükseldiğini, gençlerin tarımdan kaçıp kentlere göç ettiğini anlatan Kestelli, özellikle hasat dönemlerinde işçi bulunamadığını, bu durumların çiftçileri daha az maliyet ve işçilik gerektiren, makineli hasada uygun ürünlere yönelttiğini kaydetti.

Türkiye'nin ekonomide 2017 yılını tahmin edilenden daha iyi bir şekilde tamamladığına dikkat çeken Kestelli, "2017'de bütün olumsuz şartlara rağmen ekonomimizi yüzde 7 civarında büyüten, proaktif adımları atma cesaret ve kararlılığını gösteren hükümetimize teşekkür ediyoruz. 2018 yılına ise yine jeopolitik riskler başta olmak üzere, dövizdeki aşırı oynaklık, yüksek faiz ve yüksek enflasyon gibi olumsuzluklarla girdik." diye konuştu.

Her alanda yerli ve milli vurgusu

İTB Meclis Başkanı ve Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Barış Kocagöz, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı meclis olarak desteklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Böyle anlarda bir ülkenin kendi mühimmatını kullanabilmesi çok önemli. Gerek savunma, gerek teknolojik ve gerekse enerji ve tarım anlamında bizler için kritik önem taşıyan ürünleri yüzde 100 yerli olarak üretiyor olmalıyız.

Gelişen dünyada bundan böyle de bunun önemini bilen ülkeler bağımsız olmaya devam edecekler.

Bu anlamda tarımda da kritik ürünlerimizi en azından kendi ihtiyacımızı karşılayacak kadar üretmek zorunda olduğumuzun altını bir kez daha çizmek istiyorum."

Pamuk üretiminde yaşanan gelişmeler

Kocagöz, pamuk üretimini destekleyici iki yeni gelişme yaşandığını, 'GMO FREE Turkish Cotton' projesinin tanıtım grubu himayesinde dünyaya tanıtılacağını, böylece Türk tekstilcisinin sadece kendisine ait olan bu marka ile dünya tekstil liginde üstünlük sağlama şansı elde edebileceğini ifade etti.

Bu yıl pamukta 850 bin ton civarında üretim kaydedildiğini anımsatan Kocagöz, İzmir'deki lisanslı pamuk deposunun kapasitesinin tamamen dolduğunu, gelecek yıl 1 milyon ton üretim hedeflediklerini aktardı.

Lisanslı depoculukta ürünlerini saklayacak üreticiler için getirilen desteklerin geçen hafta Bakanlar Kurulunda imzalandıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlatan Kocagöz, şöyle devam etti:

"Buna göre üreticilerimizin depoladıkları ürünlerin tüm kira masrafları 6 ay süresince devlet tarafından ödenecek.

Ayrıca lisanslı depolara ürünlerini sevk ederken üreticiler, kilogramı 25 lirayı aşmamak üzere nakliye desteği alacak.

Giriş ve çıkış sırasında yapılacak analiz bedelleri de yine devletçe ödenecek.

Lisanslı depoculuğun geleceği ve Türk tarımında çağdaş pazarlama adına atılan bu dev adım için emeği geçen herkese müteşekkiriz."

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Kaynak: haberinburada