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İzmir polisiden sigara kaçakçılarına büyük darbe

İZMİR POLİSİDEN SİGARA KAÇAKÇILARINA BÜYÜK DARBE

İzmir polisi, Ağrı ve Van'dan Menemen ilçesinde bir çiftlik evine getirilip gizli bölmelerde saklandıktan sonra buradan Ege Bölgesine dağıtılan kaçak sigara deposunu bastı.

Tarih : 06 Temmuz 2017, 12:06
Puan Ver : İzmir Polisiden Sigara Kaçakçılarına Büyük Darbe(9/10)11


Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 275 bin liralık kaçak sigara ele geçirilirken, yakalanan 3 şahıs tutuklandı.



İzmir polisi, Ağrı ve Van'dan Menemen ilçesinde bir çiftlik evine getirilip gizli bölmelerde saklandıktan sonra buradan Ege Bölgesine dağıtılan kaçak sigara deposunu bastı. Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 275 bin liralık kaçak sigara ele geçirilirken, yakalanan 3 şahıs tutuklandı.



 



 



 



 



kaynak:f5haber








Etiketler: İzmir  Polisiden  Sigara  Kaçakçılarına  Büyük  Darbe    haber

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