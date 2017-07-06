İZMİR POLİSİDEN SİGARA KAÇAKÇILARINA BÜYÜK DARBE
İzmir polisi, Ağrı ve Van'dan Menemen ilçesinde bir çiftlik evine getirilip gizli bölmelerde saklandıktan sonra buradan Ege Bölgesine dağıtılan kaçak sigara deposunu bastı.
Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 275 bin liralık kaçak sigara ele geçirilirken, yakalanan 3 şahıs tutuklandı.
İzmir polisi, Ağrı ve Van'dan Menemen ilçesinde bir çiftlik evine getirilip gizli bölmelerde saklandıktan sonra buradan Ege Bölgesine dağıtılan kaçak sigara deposunu bastı. Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 275 bin liralık kaçak sigara ele geçirilirken, yakalanan 3 şahıs tutuklandı.
kaynak:f5haber
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