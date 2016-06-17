

Olay, gece saat 00.30 sıralarında İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde gerçekleşti. Daha önce yol verme meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan 48 yaşındaki Tekin Batan ve 30 yaşındaki Murat Söğüt otogarda kavga etti.







Kavganın ardından bir otobüs firmasında servis şoförlüğü yapan Tekin Batan akrabalarını otogara çağırdı. Bu arada Murat Söğüt'te otogardan ayrılarak, yanında akrabalarını getirerek tekrar otogara geldi.







İki grup arasında yaşanan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesiyle silah, bıçak ve sopalar devreye girdi.







Çıkan kavgada Tekin Batan, Hasip Batan ve Tekin Batan'ın oğlu Mehmet Emir Batan (19) silahla ağır yararlanırken, Adem Özkaya (27) bıçakla yaralandı. Halil Özkaya(20) ve Murat Söğüt (30) ise darp sonucu yararlandı.