

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen, esnaf ve çeşitli meslek gruplarından Gülen Cemaati'ne mensup 58 kişi için operasyon başlattı. Bu kişilerden 34'ü gözaltına alınırken, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.







Haklarında gözaltı kararı bulunan ve Fethullah Gülen'e yakınlığıyla bilinen bazı kişilerin yurt dışına kaçtığı ileri sürüldü.