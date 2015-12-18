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İZMİR MERKEZLİ OPERASYON: ÇOK SAYIDA GÖZALTI


İZMİR MERKEZLİ OPERASYON: ÇOK SAYIDA GÖZALTI
Tarih : 18 Aralık 2015, 09:37
Puan Ver : İzmir Merkezli Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı(8/10)6


İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen, esnaf ve çeşitli meslek gruplarından Gülen Cemaati'ne mensup 58 kişi için operasyon başlattı. Bu kişilerden 34'ü gözaltına alınırken, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.



Haklarında gözaltı kararı bulunan ve Fethullah Gülen'e yakınlığıyla bilinen bazı kişilerin yurt dışına kaçtığı ileri sürüldü.








Etiketler: İzmir  Merkezli  Operasyon  Çok  Sayıda  Gözaltı    haber

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