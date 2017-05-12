İZMİR MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU: 50 KİŞİ YAKALANDI!
İzmir merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 50 zanlı yakalandı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki bazı iş adamları ve çalışanların örgütün içinde faaliyet gösterdikleri, gizli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları ve örgüte finansal destek sağladıklarının tespiti üzerine 67 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah İzmir merkezli 3 ilde başlattığı operasyonda 50 zanlıyı yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılar İzmir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Operasyonun sürdüğü bildirildi.
kaynak:sabah
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