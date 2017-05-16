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izmir merkezli fetö operasyonu! 13 zanlı yakalandı

İZMİR MERKEZLİ FETÖ OPERASYONU! 13 ZANLI YAKALANDI

İzmir merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda 13 zanlı yakalandı.

Tarih : 16 Mayıs 2017, 14:49
Puan Ver : İzmir Merkezli Fetö Operasyonu! 13 Zanlı Yakalandı(5/10)7


İzmir merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel  Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, 13 zanlı  yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü  FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ilçede terör örgütü adına faaliyet  gösterdiklerine dair haklarında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ile  örgüt üyesi oldukları yönünde bilgiler bulunan 14 kişinin yakalanması için Çeşme  İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İzmir ve Manisa'da eşzamanlı operasyon  düzenlendi.



Çeşme, Urla ile Manisa'nın Turgutlu ilçelerindeki operasyonda,  aralarında kamu kurumlarında memur olanların da bulunduğu 13 zanlı gözaltına  alındı.



Gözaltına alınan zanlılar, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Bir kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.



 



kaynak:milliyet








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